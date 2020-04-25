Erhan ÖZMEN: 100 yıllık ekonomi, 100. yılda yeni bir fırsat

Bundan 100 yıl önce, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda, kişi başı gelirdeÜlkenin en çok ihtiyacı olan şey tarım ve sanayi üretimiydi. Ama iş gücü yoktu… Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı, fabrikalarda ve tarlalarda çalışabilecek genç nüfus bırakmamıştı. Öte yandan yoksulluk, kıtlık ve salgın hastalıklar insanları bunaltmıştı.Ama bu millet ortak inanç, birlikte başarma azmiyle tarih yazdı. Özellikle Büyük Buhran yıllarına kadar olan süreçte ekonomi tarihimizin temellerini attı.1923'te ifade ettiğiSözlerini millet ile birliktehayata geçirdi.O dönem, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Anadolu Sigorta, Sümerbank kuruldu. İlk yolcu uçağı seferi yapıldı, ilk betonarme köprü inşa edildi. Çiftlikler, haralar, tarım satış kooperatifleri, onlarca şeker, kağıt, çimento ve mensucat fabrikaları kuruldu. Uçak ve motor fabrikası kuruldu. Elektrik santralleri, demiryolu ve tramvay hatları açıldı, deniz ticareti düzenlendi, uluslararası ölçü birimleri kabul edildi. Ticaret ve sanayi odaları, demir çelik sanayii hakkında kanunlar düzenlendi.Girişimcilik önem kazanmaya başlıyordu ve yeni fabrika kurmayı düşünenler için 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Bu kanun dönemin büyük sermaye sahiplerinin yatırım iştahını kabartmıştı.Tüm bu olumlu gelişmeler genç Cumhuriyeti ekonomik zafere taşıyordu. Ancak 1929 yılında Büyük Buhran patlak verdi. Banka sistemi henüz tam anlamıyla gelişmediği için işletme kredisi bulamayan şirketler üretimlerini durdurdu. Teşvik Kanunu'ndan sonra yatırıma niyetlenen sermaye sahipleri projelerini rafa kaldırmak zorunda kaldı.Bugün ihracatımızınneredeyse yüzde 90'ıimalat sanayii ürünlerindenoluşuyor.Küresel rekabetgücümüzü artırmak için buyeni geleceği, yeni normalleriel birliğiyle tasarlamaya başlamamızgerek.Milletimiz 100 yıl önce yazdığı başarı hikâyesi gibi bugün verdiğimiz salgın mücadelesinden yeni bir hikâye çıkarmalıdır. Yeni bir fırsat yaratmalıdır.