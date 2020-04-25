Evden 30 ton çöp çıktı

Toroslar İlçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan çöp ev, Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Gün boyu süren çalışmanın ardından evden 30 ton çöp çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin etrafa pis kokular yayıldığı yönündeki şikayeti üzerine harekete geçen Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki F. T isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı. Müstakil evin bahçesinde ve içerisinde çöp ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Çöp ve hırdavatla dolu evde temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, evin temizlenmesi ise saatler sürdü. Boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Ev daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar, yapılan temizlik ve dezenfekte çalışması sonrası rahat bir nefes aldıklarını söyledi.