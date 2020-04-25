İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

Düziçi ilçesinde kayıplara karışan lise öğrencisi İrem Dinçer'den (15), 24 gündür haber alınamıyor. Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer, 1 Nisan günü kayıplara karıştı. Ailesi, kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri İrem'i bulmak için arama çalışma başlatırken, aradan geçen süreye rağmen liselinin izine rastlanmadı. Anne Sibel Dinçer, gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Canım kızımız neredeysen artık dön de gel. Sensiz geçen her gün kahrından eridik, bittik. Ne olur sesimizi duyuyorsan gel. Gel de dinsin, bitsin bu acılarımız" dedi. Baba Veli Dinçer de sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşarak, "Kızım İrem Dinçer 01.04.2020 tarihinde kaybolmuştur. Görenlerin, duyanların veya yerini bilenlerin insanlık namına bana ulaşmasını veya polise bildirmesini istiyorum" diye yazdı.