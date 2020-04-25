Jandarmadan Çınar’a doğum günü kutlaması

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Yetkin Akoğlu, Adana'da çalıştığını, eşi ve çocuğunun Silifke'de bulunduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çocuğunun doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti. Küçük Çınar, Jandarma ekiplerinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Oğlu Çınar'ın jandarmayı çok sevdiğini belirten Yetkin Akoğlu, bu nedenle doğum gününü birlikte kutlamak istediğini söyledi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akoğlu'nun isteğini karşılamak için hazırladıkları pasta ile Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve gitti. Kapını önünde pastanın mumlarını yakan jandarma ekipleri, kapı açıldığında 'İyi ki doğdun Çınar' diyerek, küçük Çınar'a doğum günü sürprizi yaptı.