ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Kocaispir mesajında şunları ifade etti: "Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Maalesef bu yıl küresel salgın korona virüs nedeniyle Ramazan ayını buruk idrak edeceğiz. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerimizde toplu iftar programlarımız, kültürel etkinliklerimiz olmayacak ama biz yine Yüreğir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi Ramazan ayında da günlük 2 bin 500 ailemizi sıcak yemekle buluşturacağız. Salgınla birlikte şuana kadar 10 bin ihtiyaç sahibi ailemize gıda desteğimiz oldu. Ramazan boyunca da gıda desteklerimiz devam edecek. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin ve dünya genelinde yaşanan salgın hastalığın son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum."