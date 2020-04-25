Kaybolan hastayı iz köpeği yastığından buldu

iki gün önce kaybolan şizofreni hastasını, jandarmanın 'Polar 'adlı iz arama köpeği 'kayıp kişinin yastığını koklayarak kayalıklar arasında buldu. Polar bulduğu kişi ile birlikte ön patilerini havaya kaldırarak zafer pozu verdi. Merkez ilçe Onikişubat İlçesi Kaynar Mahallesinde yaşayan Süleyman B. (21), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şizofreni hastası olan babası Osman B'nin (49) 2 gün önce evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek kayıp bilgisini verdi. Yapılan ihbarla harekete geçen Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği 'Polar'ı da alarak bölgeye gitti. Jandarma ekipleri Polar'a kayıp kişinin kokusuna aşina olması için evde yattığı yastığını ve giysilerinden koklatıp arama asayiş ve komandolardan oluşan bir timle birlikte çalışmalarına başladı. 5 saat süren çalışma sonunda Jandarma iz takip köpeği Polar kayıp Osman B'yi sarp ve kayaların olduğu bir ormanlık alanda hareketsiz yatarken buldu. İki gün boyunca aç kalan ve hava sıcaklığından dolayı geceleri üşüdüğü için vücut direnci düşmüş şekilde bulunan Osman B. Jandarma arama kurtarma timleri tarafından köye indirilip, çağrılan ambulansla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.