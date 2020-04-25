Kızılay’dan şehit çocuğuna ziyaret

Adana/Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Bölge Başkanı Ramazan Saygılı, 15 Temmuz şehidinin çocuğuna 23 Nisan nedeniyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dünyayı saran Corona virüs sebebiyle eğitime ara verilmesi ve halk sağlığı için uygulanan sokağa çıkma sebebiyle, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene evlerde kutlandı. Sadece kötü günde değil iyi günlerde de vatandaşların yanında olan ve desteğini her zaman hissettiren Kızılay Adana Şubesi, 23 Nisan sebebiyle anlamlı bir ziyarette bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki eğitim tesislerine yapılan saldırı sonucu şehit olan Adanalı ikiz kardeşlerden Ahmet Oruç'un 3 yaşındaki kızı Hifa Oruç'u Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Bölge Başkanı Ramazan Saygılı, evinde bizzat ziyaret etti. Balonlar ve bayraklarla süslenen Kızılay aracı ile Şehit Polis Memuru Ahmet Oruç'un evine giden Ramazan Saygılı ve Kızılay gönüllüleri, Hifa Oruç'a ve mahallede bulunan çocuklara hediyeler ve bayraklar dağıttı. Kızılay'ın rengarenk aracını gören çocukların sevincine ortak olan Ramazan Saygılı, "Bu sene tüm dünyayı saran pandemi sebebiyle Cumhuriyetimizin ilanının 100'ncü yılını evlerimizden kutluyoruz. Kızılay olarak bu süreçte her zaman ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olduk, bugün ise çocuklarımızın yanındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl evvel tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, şehit polis memurumuz Ahmet Oruç'un biricik kızı Hifa'nın yüzünü güldürmek istedik" dedi.