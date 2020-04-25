MKÜ’de dezenfektan üretimi yapılıyor

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hastanesi'nde kovid-19 ile mücadele sürüyor. Bu bağlamda Eczanedeki Eczacılar ve Tıbbi Sarf bölümü tarafından hastanenin ihtiyacını karşılamak üzere, majistral olarak el dezenfektanı üretimi gerçekleştirildi. Üretim aşaması, ihtiyaç halinde belirli periyotlarla devam edecek. kovid-19'lu yatan hastalara hizmet veren hastanedeartık taburcu ve ayaktan hastalara da hizmet vermeye başlayacak. Bunun için Pandemi Eczanesi kurulma çalışmaları devam ediyor. Hastane olarak 27 şubat 2020 tarihinden itibaren kovid-19 salgınından etkilenen hastaların tedavisi için Kadın Doğum-Çocuk Hastalıkları binası yataklı klinikler ve yoğun bakım üniteleri ile bağlantı yerlerinden ayırarak 35 klinik yatağı, 13 yoğun bakım yatağı ve polikliniği ile hazırlayarak deneyimli hemşire ekibiyle takip ve tedavileri sağlanıyor. Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda, tüm sağlık çalışanları koronavirus enfeksiyonu - Kovıd-19 hastalığı, enfeksiyon korunma önlemleri ve kişisel korunma, şüpheli veya kesin tanılı Kovıd-19 hastaları ve diğer hastaların ayrımı, hastaların yönetimi konusunda işbaşı eğitimleri dahil olmak üzere yazılı, görsel paylaşımlarla bilgilendiriliyor.