Sağlık çalışanlarına Kur’an-ı Kerim hediye edildi

din görevlileri, ramazan ayı öncesi sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye etti. İl Müftüsü Celal Sürgeç, din görevlileriyle, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi'yi ziyaret etti. Sürgeç, insanoğlunun bir küresel sıkıntı ve salgınla karşı karşıya kaldığını belirtti. Başhekim Vehbi Şirikçi ise toplumdan da büyük bir destek gördüklerini belirterek, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve din görevlilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Sağlık personeline hizmetleri için teşekkür eden Sürgeç, "Allah yardımcıları olsun. Kendilerine sürekli dua ediyoruz. Onlar kendi hayatlarından başka diğerinin hayatını yaşatmanın gayreti içerisindeler. Sürekli kendilerine dua ediyoruz. Bu kapsamda sağlıkçılarımız ziyaret etmek istedik" dedi. Sürgeç, Başhekim Şirikçi'ye sağlık çalışanlarına verilmek üzere Kur'an-ı Kerim ve aile hayatını anlatan kitaplar hediye etti.