Saksıda uyuşturucu: 2 şüpheli yakalandı

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheliyi yakaladı. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Jandarma ekipleri, Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi'nin kırsal bölgesinde, özel olarak hazırladıkları plastik kovalarda uyuşturucu madde elde etmek amacıyla Hint keneviri bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde ekimi yapılmış 15 kök kenevir bitkisi ile 7 gram toz esrar elde edilirken, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tarsus İlçesinin Yunacık Mahallesi'nde yaptığı çalışmada ise, durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde, şeffaf naylona sarılı halde 15 gram toz esrar ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.