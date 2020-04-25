Tetiana Ocheredko salgını tuvale taşıdı

genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmetmeyi sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre sanatçı Tetiana Ocheredko, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve 180 binden fazla insanın ölümüne sebep olan kovid-19 virüsü ile mücadeleye dikkat çekmek ayrıca duyduğu üzüntüyü dile getirmek adına fırçası ile desteğini tuvale yansıttı. Sanatçı Tetiana Ocheredko, bu zorlu süreçte yetkililerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için evde kalalım dedi. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçının üç eseri ile Kovid-19'un tecrit günlerinde resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.