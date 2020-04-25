Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Tetiana Ocheredko salgını tuvale taşıdı

Tetiana Ocheredko salgını tuvale taşıdı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Tetiana Ocheredko salgını tuvale taşıdı
DÜNYA genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmetmeyi sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre sanatçı Tetiana Ocheredko, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve 180 binden fazla insanın ölümüne sebep olan kovid-19 virüsü ile mücadeleye dikkat çekmek ayrıca duyduğu üzüntüyü dile getirmek adına fırçası ile desteğini tuvale yansıttı. Sanatçı Tetiana Ocheredko, bu zorlu süreçte yetkililerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için evde kalalım dedi. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçının üç eseri ile Kovid-19'un tecrit günlerinde resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tetiana Ocheredko salgını tuvale taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA