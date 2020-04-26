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’dan gelip karantinaya alındılar

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Azerbaycan’dan gelip karantinaya alındılar
TÜRKIYE dünyanın her yerinden vatandaşlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Azerbaycan'dan getirilen 299 Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilen Azerbaycan'daki 10'u çocuk 299 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye götürüldü. Azerbaycan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi
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Azerbaycan’dan gelip karantinaya alındılar
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