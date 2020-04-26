Boş sokaklara dünyaca ünlü eserler renk katıyor

koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan sokaklara dünyaca ünlü eserler renk katıyor. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Mersin kent genelinde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan ve geçtiğimiz yıllarda ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından bulvardaki evlerin duvarlarına yansıtılan dünyaca ünlü ressamların eserleri sokakların boş kalmasıyla renkli görüntüler oluşturdu.