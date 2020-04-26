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sağlık çalışanlarına limon dağıttı

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Erdemli Ziraat Odası sağlık çalışanlarına limon dağıttı
ERDEMLI Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin ile Oda Meclis Başkanı Aşkın Şahin ve yönetim kurulu üyesi Hasan Topçu ile birlikte Erdemli Devlet Hastanesi ile bir özel hastane personeline koronavirüs (kovid- 19) tedbirleri kapsamında C vitamini ve Anti Oksidan özelliği taşımasından dolayı limon dağıtımında bulundu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon C vitamini olması ve aynı zamanda anti oksidan özelliği taşımasından dolayı Erdemli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan bir özel hastane personellerine dağıtılmak üzere limon hediye ettiklerini söyledi.
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Erdemli Ziraat Odası sağlık çalışanlarına limon dağıttı
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