Kaçan son şüpheli için 500 kamera tarandı

bir telefon bayisinden silahlı soygun yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3 kişiyi gözaltına alan polis son şahsı yakalamak için yaklaşık 500 güvenlik kamerasındaki binlerce saatlik görüntüyü inceleyerek sonuca ulaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi tarafından 23 Nisan Mahallesi'ndeki iş yerinden 70 bin lira ve dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Zanlılara ulaşmak için çalışma başlatan ekipler kısa bir süre içinde 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinden başlayarak şahsın kaybolduğu bölgeye kadar yaklaşık 500 kameranın görüntüsünü 10 ayrı birim halinde dikkatle izleyen ekipler, görüntülerde bölgeden motosikletle kaçan dördüncü şahsı yakalamak üzereyken şahıs dar bir sokakta izini kaybetti. Sokağı ablukaya alan ekipler tek tek tüm evleri arayınca, soygunda kullanılan motosiklet bir evin tuvaletinde ele geçirilince zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hepsi akraba olan M.A., M.Ş., M.Ş. ve A.Ş. "silahlı yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.