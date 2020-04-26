Karalar köprüye çivi bile çakmadı

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan "Devlet Bahçeli Köprüsü"ne 31 Mart 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek bir çivi çakmaması büyük tepkilerine neden oluyor. Adana'nın trafik sorununa büyük ölçüde rahatlatacak köprünün ne zaman biteceği Adanalılar tarafından merakla bekleniyor.



SAYILI KÖPRÜLERDEN OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Devlet Bahçeli Köprüsü yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi, stat, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımını da büyük ölçüde kolaylaştıracak. 1956 yılından bu yana sadece baraj setinden sağlanan ulaşım köprü ile daha güvenli ve yüksek kapasiteli hale gelecek. Aynı zamanda Türkiye'de hem raylı sistem hem de karayolu geçişine imkan sağlayan sayılı köprülerden biri olacak. Geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü tarafından Seyhan Barajı'nın hemen güneyinde temeli atılan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün tamamlanması durumunda Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. Bittiğinde Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin aracın geçiş yapabilecek. Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi vermişti. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı oturumunda konuşan başkan Karalar, "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü. Bu arada Karalar'ın yüklenici firmaya ödemesi gereken 180 milyon lirayı da bugüne kadar ödemediği ortaya çıktı.



ADINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Başkan Zeydan Karalar, bittiğinde Türkiye'nin önemli eserlerinden biri olacak Devlet Bahçeli Köprüsü için "Allah nasip ederse onun da adını değiştirme fırsatı olur" açıklaması MHP'li meclis üyesi ve meclis 1. kâtibi Cemal Demirdağ'ın sert tepkisine neden olmuştu. Demirdağ, "O köprü bitince adı Dr. Devlet Bahçeli olacaktır. Herkes bunu bilsin" yanıtını vermişti.