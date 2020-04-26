Korona için umut oldular

Gaziantep'te korona virüsü yenen 3 kişi korona hastaları için plazma bağışında bulundu. Korona virüsü tedavisi tamamlanan Memik Pirbudak (56) ve yeğeni Hasan Çokgezer (34) ile sağlık çalışanı Ali Tabanıyastı (50) Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde korona virüs hastaları için plazma bağışında bulundu. Korona virüsü İngiltere'den Gaziantep'e gelen teyzesinden kapan Memik Pirbudak ile yeğeni Hasan Çokgezici ve sağlık çalışanı Ali Tabanıyastı, hastanenin Aferiz Ünitesi'nde görevlileri doktorlar ile hastane yetkililerin de katılımıyla kan bağışında bulundu. Hastalıktan kurtulan herkese mutlaka plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan bağışçılar, bir kişinin çok sayıda hastaya umut olacağına dikkat çektiler. Hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Memik Pirbudak, "Tarifi zor acılar çektim. Allah tedavimizi yapan doktorlardan, hemşirelerden razı olsun. Bizden daha ağır durumda olan, makineye bağlı hastalar var. İlaçlardan öte bağışlanacak bir damla kanı bekliyorlar. Onların beklentilerini boşa çıkarmayalım" diye konuştu.