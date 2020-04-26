‘Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’ imzalandı

, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) aracılığıyla desteklediği 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, destek almaya hak kazanan "Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi" projesi imza töreni Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, proje sahibi Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile proje paydaşları olan Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin yanı sıra Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı. Mesleki ve teknik eğitimin önemine işaret eden Vali Ali İhsan Su, iş piyasasına uygun nitelikteki iş gücü yetiştirmeye yönelik model geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek projenin Mersin iş gücüne önemli katkı sağlayacağını söyledi. Vali Ali İhsan Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Mersin Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Akdeniz Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen ve 2 milyon 989 bin 100 TL toplam bütçesi olan projenin, 2 milyon TL'si SOGEP tarafından karşılanacak