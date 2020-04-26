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Marşlara balkonlardan hep birlikte eşlik ettiler

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Marşlara balkonlardan hep birlikte eşlik ettiler
23 NISAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Çukurovalılar balkonlarda ellerinde bayraklarla yaşadı. Çukurova Belediyesi otobüsünden yükselen marşlara Çukurovalılar balkonlardan eşlik ederken, tüm evlere asılan Türk Bayrakları ile ilçe kırmızı beyaza boyandı. Saat 21:00'i gösterdiğinde otobüsün üzerine çıkan Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Balkonlara çıkan vatandaşlar coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı ve sokağa çıkma yasağının coşkuya engel olmadığını gösterdi. Çukurova'daki tüm binalara asılan Türk Bayraklarıyla ilçe adeta kırmızı beyaza büründü.
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Marşlara balkonlardan hep birlikte eşlik ettiler
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