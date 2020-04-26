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Polisten, 11 yaşındaki Berfin’e pastası

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Polisten, 11 yaşındaki Berfin’e doğum günü pastası
MERSİN'DE, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Berfin Alkış'a (11) pasta götürerek, doğum günü kutlaması yaptı. Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan Berfin Alkış, sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, doğum günü pastası istedi. Talep üzerine pasta alan devriye ekipleri, Berfin'i evinde ziyaret ederek hediyesini verdi. Öte yandan ekipler tarafından yine kent gelinde doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
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Polisten, 11 yaşındaki Berfin’e doğum günü pastası
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