Ramazan sofralarını ‘ORUK’ süsleyecek

dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetlerinden 'oruk', iftar ve sahur sofralarını süsleyecek. Kentte '11 ayın sultanı' ramazan öncesinde meşakkatle hazırlanan ve yörede 'oruk' diye tabir edilen içli köfte, bulgur, et, ceviz, soğan, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor. Ramazan öncesinde bolca yapılan oruk, bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. İftar ve sahurda tüketilebilen oruk, hem protein hem karbonhidrat içermesiyle tok tutma özelliğiyle de tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi şefi Celil Erkan, oruğun ramazan öncesi yapımının kentin bir kültürü olduğunu söyledi. Ev hanımı Fatma Tosun, her ramazan öncesinde olduğu gibi orukları hazırladıklarını, sofralarından bu lezzeti eksik etmediklerini dile getirdi. Oruk yapmayı büyüklerinden öğrendiğini belirten Tosun, "İnşallah ben de kızlarıma bu yemeğin yapılışını ve her ramazan öncesi hazırlanması gerektiğini öğreteceğim çünkü bu kültürümüz unutulsun istemiyorum" diye konuştu.