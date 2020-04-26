Sağlık Müdürlüğü’nden sağlık personeline 5 bin gül

MERSIN'DE İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, sağlık çalışanlarına 5 bin gül dağıttı. Sera çiçekçiliği yapan Ersin Durukan ve İshak Tura Sağlık il müdürlüğüne bağışladıkları 5 bin gül sağlıkçılara moral oldu. Mersin'de, korana virüs salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline güleri dağıtan Mersin İl Sağlıklı Müdürü Bahçacı, "Bütün sağlık çalışanları bu mücadeleye 4 elle sarılıyor. Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bu gülleri, güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" dedi.

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Bahçacı, korona virüs salgınına karşı mücadele veren sağlık personeline moral vermek amacıyla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tarsus Devlet Hastanesi' ziyaret ederek, sağlık personellerine gül dağıttı. Bahçacı, Salgınla hep birlikte mücadele edildiğini belirterek, hastanelerimizi ziyaret ederek, çalışanlarımızı motive etmek için bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz. Kendilerini sevdiğimizin, kendilerinin her zaman arkasında olduğumuzu belirtiyoruz" diye konuştu. Dr. Bahçacı, "Maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerimiz bütün sağlık çalışanlarımız da var. Türkiye'de herhangi bir koruyucu ekipman eksikliği söz konusu değildir. Hatta 40'ın üzerinde ülkeye de ihracat yapıyoruz. Buda Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz birlikte yaptığımız mücadeleyle büyük bahara ulaşmış olacağız" dedi.