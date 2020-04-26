en verimli topraklarının bulunduğu Amik Ovası'nda 20 bin dekar alanda üretimi yapılan turfanda soğan hasadı başladı. Hasat mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Hatay genelinde 20 bin dekar araziye ekilen soğanlardan dekar başına 3 ile 5 ton arasında ürün elde ediliyor. Ülkenin farklı illerinden gelen tarım işçileri sökümünü yaptıkları soğanları kestikten sonra çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiriyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. Amik ovasındaki üreticilerden Yıldırım Doğu, soğanın ortalama 1 lira 10 kuruştan tarladan satıldığını belirterek "Erkenci soğanın ekimini yaptık ve şimdiler de hasadını yapıyoruz. Hasat dönemi de iyi gidiyor, toplamaya başladık. İşçi konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü'nden izin aldığımız için kısıtlamadan dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Sosyal mesafeyi koruyarak işçilerimiz tarlada çalışmaya devam ediyor. Erkenci soğan olduğu için çok faza tonajımız olmuyor. Ortalama 4-5 ton ürün alabiliyoruz" dedi.