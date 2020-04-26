Yarım asırlık evliliğe sürpriz kutlama

, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çifte 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pasta göndererek evlilik yıl dönümlerini kutladı. Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkamaya çift, Başkan Yılmaz'ın bu jesti karşısında duygulandı. Toroslar Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 70 yaşındaki Mehmet Ali Arıcan ve eşi Dürdane Arıcan'ın 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı. Çağdaşkent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Arıcan, Toroslar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan 'Büyüklere Vefa, Haydi onları Ara' hattını arayarak 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Arıcan ile görüşen çağrı merkezi görevlileri, bu talebi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a iletti. 'Büyüklerimiz, başımızın tacıdır' diyerek ilgili birim müdürlerine talimat veren Başkan Yılmaz, evlilikleri yarım asrı geçen çifte pasta hazırlatarak mutluluklarına ortak oldu. Çiftin yaşadığı evin önüne giden belediye görevlileri, müzik eşliğinde ve komşularının şahitliğinde anons yaparak evlilik yıl dönümlerini kutladı. 'Arıcan çiftinden Başkan Yılmaz'a teşekkür' Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirten Arıcan çifti, Başkan Yılmaz'ın kendilerini unutmayarak duyarlılık gösterdiği için onur duyduklarını belirterek, "Allah hepinizden razı olsun. İnşallah sizler de bizim gibi 53 yıllık evliliklere imza atarsınız" dedi.