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100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti
OSMANİYE'NİN Sumbas ilçesinde 100 yaşındaki Fatma Alasırt, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Çiçeklidere köyünde yaşayan 100 yaşındaki Fatma Alasırt, akşam saatlerinde lokum yemek istedi. Yediği lokumlardan birinin boğazına takılması sonucu nefes alamayan ve yutkunamayan Fatma Alasırt'ın yakınları yaşlı kadını otomobil ile Kadirli Devlet Hastanesine götürmek istedi. Ancak Fatma Alasırt yolda hayatını kaybetti. Yediği lokum yüzünden hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi köyünde toprağa verildi.
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100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti
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