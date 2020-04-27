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vatandaşı ’de yurtlara yerleştirildi

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
84 Türk vatandaşı Niğde’de yurtlara yerleştirildi
CİBUTİ ve Somali'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e, ardından da otobüslerle Niğde'ye getirilen 84 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Cibuti ve Somali'deki 207 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Kapadokya Havalimanı'na indi. Vatandaşlardan 84'ü polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla otobüslerle Niğde'ye getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak. Kafilede yer alan 123 kişi, Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
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84 Türk vatandaşı Niğde’de yurtlara yerleştirildi
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