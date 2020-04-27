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Belediyesi’nden vatandaşlara ramazan pidesi

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının, dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerden kurtuluş müjdecisi olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun” dedi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Akdeniz Belediyesi’nden vatandaşlara ramazan pidesi
MERSİN'İN Akdeniz Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle ile birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra salgın nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için günlük 20 bin ramazan pidesi dağıtıyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıtan ve kriz masasına gelen talepleri yerine getiren Akdeniz Belediyesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren, sokağa çıkma yasağından etkilenen vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıyor. Akdeniz Belediyesi bu kapsamda, Mersin Valiliği himayesinde ve Akdeniz Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu adına, gün içerisinde 20 bin ramazan pidesini vatandaşlara ücretsiz ulaştırıyor. Ramazan pideleri, zabıta ekipleri tarafından teslim alınarak 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkma kısıtlaması olan insanlara ulaştırılıyor.
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Akdeniz Belediyesi’nden vatandaşlara ramazan pidesi
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