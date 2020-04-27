Bu evde her şey pembe renkte

eşinin pembe rengini sevmesindendolayı evin büyük bölümünüpembeye boyatan Mustafa Ertay,koronavirüs tedbirleri kapsamındagetirilen sokağa çıkma kısıtlamasındada eşine ev işlerinde yardımedip, çocuklarına spor yaptırıyor.Şahinbey ilçesine bağlı AkkentMahallesi'nde yaşayan Ertay ailesihayatı eve sığdırdı. 'Evde hayatvar' diyerek mecbur olmadıkçaevden çıkmayan pembe severaile, zamanlarını spor yaparakgeçiriyor. Ev işlerinde eşine yardımdabulunan Mustafa Ertay,eşi ve çocuklarıyla kurabiyeyapıp, iftara da hazırlık yapıyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamındasokağa çıkamayan kızlarınıncanlarının sıkılmamasıiçin ev içerisinde etkinlikleryaptıklarını söyleyen MustafaErtay, "Ülkemiz zor zamanlargeçiriyor. Bu korona günlerindeçocuklarımız okullarınagidemiyorlar, spor gidemiyorlar.Biz de bu açığı kapatmak içinevde uygun bir ortam kurmayaçalıştık. Çocuklarım arkadaşlarınıve öğretmenlerini göremiyor,ama sağ olsun eşim öğretmenlerigibi davranıyor ve derslerineyardımcı oluyor. Bizim çocuklarımızsporu da seviyorlar ve bütünsporları da yapıyorlar. Baktık kispor salonuna gidemiyoruz bizde evin içini spor salonuna çevirdik"dedi.