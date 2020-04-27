Bu evde her şey pembe renkte

GAZİANTEP'TE
eşinin pembe rengini sevmesinden
dolayı evin büyük bölümünü
pembeye boyatan Mustafa Ertay,
koronavirüs tedbirleri kapsamında
getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında
da eşine ev işlerinde yardım
edip, çocuklarına spor yaptırıyor.
Şahinbey ilçesine bağlı Akkent
Mahallesi'nde yaşayan Ertay ailesi
hayatı eve sığdırdı. 'Evde hayat
var' diyerek mecbur olmadıkça
evden çıkmayan pembe sever
aile, zamanlarını spor yaparak
geçiriyor. Ev işlerinde eşine yardımda
bulunan Mustafa Ertay,
eşi ve çocuklarıyla kurabiye
yapıp, iftara da hazırlık yapıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında
sokağa çıkamayan kızlarının
canlarının sıkılmaması
için ev içerisinde etkinlikler
yaptıklarını söyleyen Mustafa
Ertay, "Ülkemiz zor zamanlar
geçiriyor. Bu korona günlerinde
çocuklarımız okullarına
gidemiyorlar, spor gidemiyorlar.
Biz de bu açığı kapatmak için
evde uygun bir ortam kurmaya
çalıştık. Çocuklarım arkadaşlarını
ve öğretmenlerini göremiyor,
ama sağ olsun eşim öğretmenleri
gibi davranıyor ve derslerine
yardımcı oluyor. Bizim çocuklarımız
sporu da seviyorlar ve bütün
sporları da yapıyorlar. Baktık ki
spor salonuna gidemiyoruz biz
de evin içini spor salonuna çevirdik"
dedi.