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Bu evde her şey pembe renkte

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Bu evde her şey pembe renkte
GAZİANTEP'TE eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı evin büyük bölümünü pembeye boyatan Mustafa Ertay, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da eşine ev işlerinde yardım edip, çocuklarına spor yaptırıyor. Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde yaşayan Ertay ailesi hayatı eve sığdırdı. 'Evde hayat var' diyerek mecbur olmadıkça evden çıkmayan pembe sever aile, zamanlarını spor yaparak geçiriyor. Ev işlerinde eşine yardımda bulunan Mustafa Ertay, eşi ve çocuklarıyla kurabiye yapıp, iftara da hazırlık yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kızlarının canlarının sıkılmaması için ev içerisinde etkinlikler yaptıklarını söyleyen Mustafa Ertay, "Ülkemiz zor zamanlar geçiriyor. Bu korona günlerinde çocuklarımız okullarına gidemiyorlar, spor gidemiyorlar. Biz de bu açığı kapatmak için evde uygun bir ortam kurmaya çalıştık. Çocuklarım arkadaşlarını ve öğretmenlerini göremiyor, ama sağ olsun eşim öğretmenleri gibi davranıyor ve derslerine yardımcı oluyor. Bizim çocuklarımız sporu da seviyorlar ve bütün sporları da yapıyorlar. Baktık ki spor salonuna gidemiyoruz biz de evin içini spor salonuna çevirdik" dedi.

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Bu evde her şey pembe renkte
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