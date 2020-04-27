CHP’nin kirli senaryosu tutmadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çekildiği ileri sürülen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kurgu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak başlattığı AK Parti'ye yönelik algı operasyonu çöktü. Kurgu görüntüleri çeken Mahmut Dölek'in 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle çalıştığı öğrenildi. AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik AK Parti'ye yönelik antipropaganda aracı olarak kullanılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

KURGU HABER YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından, sözde kendini AK Partili olarak gösteren Mahmut Dölek, bir üreticiyle, İmamoğlu'nun satın aldığı limonlarla ilgili gerçekleri yansıtmayan, kurgu haber yaptı. Daha sonra Dölek'in çektiği bu kurgu görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlandı. Ancak görüntüleri çıkan kişi Mahmut Dölek'in 31 Mart seçimlerinde Millet İttifak'ın destekleyen Demokrat Parti'nin seçim çalışmalarına katılan kişi olduğu ortaya çıktı. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen bu kurgu görüntüler hakkında harekete geçerek, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlandığını belirterek, "Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur, CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?" dedi. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Sosyal Medya'da dolaşan ve ilimiz Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen videonun mesnetsiz bir şekilde partimize karşı antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak, bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır" diye konuştu.