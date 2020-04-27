Damda güvercin besleyenlerin sayısı arttı

, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşların çoğunun bu karara uyduğu gözlenirken, güvercin besleyen kişilerin sayısında da artış yaşandı. Zamanının çoğunu çatıda güvercinleriyle geçirdiğini belirten Barış Çelik, "Salgından önce günde bir kez dama çıkıyordum, salgın sonrası bu sayı 4'e çıktı. Yaklaşık 6- 7 saatimi damda güvercinlerle ilgilenerek geçiriyorum" dedi. Salgın sonrası zorunlu haller dışında evinde kaldığını ve kurallara uymaya dikkat ettiğini kaydeden çevre mühendisi Barış Çelik, bu süreçte sürekli evde olduğu için vaktinin büyük bir kısmını oturduğu apartmanın damında beslediği güvercinlerle ilgilenerek geçirdiğini belirtti. Güvercin besleyenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Mesela geçenlerde yakın bir arkadaşım aradı ve babası için güvercin istedi. Babası evde sıkılıyormuş ve güvercin beslemek istemiş. Bunun gibi birçok örnek var. Gördüğünüz gibi çevre apartmanların damlarının birçoğunda güvercin besleyenler var" dedi. Evde kalınması gereken bugünlerde güvercin uçurdukları zaman hem hayvanların hem de kendilerinin daha özgür hissettiğini vurgulayan Çelik, salgından önce günde bir kez dama çıkarken salgın sonrası bu sayının 4'e çıktığını ve yaklaşık 6- 7 saatini damda güvercinleriyle ilgilenerek geçirdiğini söyledi. Cem Yıldırım (38) ise evde sıkılmak yerine hayvanlarıyla ilgilenmeyi tercih ettiğini belirtti. Hem güvercin besleyen hem de uçurtma uçuranların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, insanların evlerinin damında vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirtti.