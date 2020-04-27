Denetimler aralıksız sürdürülüyor

Belen ilçesinde halk sağlığını tehdit eden Covit - 19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği ve İl hıfzıssıhha kurulunca alınan kararları uygulama amacıyla yoğun bir mesai harcanıyor. Belen Belediyesi zabıta personelleri, ilçe merkezi ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de yaptığı denetimleri aralıksız sürüyor. İlçe genelinde yaptığı bilgilendirme anonslarıyla, satış yapan esnafların hijyen ve fiyat denetimleri, semt pazarlarında vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafların yayınlanan kurallara aykırı davranışlarının denetlenmesi, maske ve eldiven dağıtımı, pazar girişlerinde ateş ölçümleri ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda semt pazarlarında ve marketlerde denetimlerini sürdüren Belen Belediyesi zabıta personelleri, Vefa Sosyal Destek Grubu, Belen Kaymakamlığı ve Belen Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile de görevlerini sıkı şekilde sürdürüyor. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Belen Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ekiz; "Belediye Başkanımız İbrahim Gül'ün talimatlarıyla, Belen ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevimizi eksiksiz olarak yerine getirme anlamında elimizden gelen özverili çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Ülke olarak yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde, zabıta personelleri olarak yapılan denetimlerin öneminin farkındayız. Bu kötü günleri atlatmak adına vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kurallara uymaları, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sağlıkları açısından evlerinden çıkmamaları ve sıkıntıya düştüklerinde tereddütsüz bir şekilde Belen Belediyesi 0326 360 7777 whatsapp ihbar hattını 7/24 aramalarını önemle rica ediyorum" dedi.