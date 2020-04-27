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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 kişi öldü

Erdemli’de 150 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta , ve torunları hayatını kaybetti

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 kişi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkii orman yolunda meydana geldi. Mürsel Süder'in (58) kullandığı 33 K 3961 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza, yoldan geçen vatandaşların durumu fark edip jandarmaya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cenazelerin sürücü Mürsel Süder, eşi Türkan Süder (50) ve torunları 10 yaşındaki Ege Özdoğan'a ait olduğu belirlendi. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin uğraşıyla uçurumdan çıkarılan cenazeler Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tesadüfen bölgeden geçerken kazayı fark ettiklerini ifade eden Mehtap Bayar, "Yanımdaki arkadaşımız yol kenarında bir kırmızılık görünce hemen dur dedi. Bizde durduk. Çocuğun orada olduğunu öğrendik. Aracıda aşağıda gördük. Hemen gerekli yerleri aradık" dedi.
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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 kişi öldü
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