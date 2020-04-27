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Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı
GAZİANTEP'TE sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarı çıkan iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonrası savrulan iki araç trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza, Abdulkadir Konukoğlu Caddesi Seyrantepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş. idaresindeki 27 S 4993 plakalı transit ile A.Y. kontrolündeki 07 EHT 46 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, olay yerindeki trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
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Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı
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