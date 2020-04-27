Küçük Emre, babasından habersiz aldığı traktörle yaptığı kazada öldü

Kozan ilçesinde, 12 yaşındaki Emre Aydın, babasından habersiz aldığı traktörle kaza yaptı. Traktörün altında kalan Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın ailesini yasa boğan kaza Çandım Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Aydın, sabah saatlerinde babasından habersiz traktörü aldı. Bir süre sonra Aydın yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Emre aydın yaralandı. Mahalleli tarafından çıkarılan Emre Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastane gelen Emre Aydın'ın yakınları fenalık geçirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi Çandık Mahallesi'nde toprağa verildi.