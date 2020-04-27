Nişanlı genç koronavirüs kurbanı

korona virüsten yaşamını yitiren 31 yaşındaki fabrika işçisinin 20 gün önce nişanlandığı ortaya çıktı. Gaziantep'te bir terlik fabrikasında işçi olarak çalışan Uğur Kartal (31) rahatsızlanıp korona virüs belirtilerin gösterince gittiği hastanede yapılan test sonucu korona virüs pozitif olduğu ortaya çıktı. Hastanede durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınarak burada tedavi gören Kartal 24 Nisan günü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gaziantep Organize Sanayi bölgesindeki Akınal Bella terlik fabrikasında işçi olarak çalışan ve 20 gün önce evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında nişanlandığı belirtilen Uğur Kartal'ın annesi, ağabeyi ve 2 kız kardeşinin de aynı hastanede tedavi gördükleri, yengesi ve 4 yaşındaki yeğeninin de karantinaya alındıkları öğrenildi. Ölümünden 9 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı bir kadının evinin balkonundaki videosunu paylaşan Kartal'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından yakınları ve arkadaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı.