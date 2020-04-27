Sanatçı Shokan Tolesh koronayı heykel ile anlattı

genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgını ve mücadeleyi kimi zaman tuvallere, kimi zaman seramiklere kimi zaman da heykeller ile anlatmayı sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, heykel sanatçısı Shokan Tolesh ise, Kabartmalı çift taraflı grafik tekniğinde yaptığı heykel kompozisyonunda günümüzün salgın vebasını vahşi hayvana benzetmiş, heykelin tabanında ise dağlar ve bozkır temalarıyla koronavirüsün işgalini anlatmaya çalıştı. Sanatç Shokan Tolesh ayrıca günümüz vebası olan koronavirüsten bir an evvel kurtulabilmek için sabırla, gerekli önlem ve tedbirleri alarak, yetkililerin uyarılarını da dikkate alarak üstesinden gelebileceğini belirtti. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından ortaya çıkarılan eserlerin, koronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.