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Yaralı balaban kuşu koruma altında

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Yaralı balaban kuşu koruma altında
MERSİN'DE, yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan Bayağı Balaban kuşu, tedavi edilerek, koruma altına alındı. Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Balaban kuşu, belediye ekiplerine teslim edildi. Toroslar Belediyesi Veteriner Hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık olduğunu, bir süre gözlem altında tutacaklarını, iyileştikten sonra doğaya bırakacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kuşun tüm tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.
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Yaralı balaban kuşu koruma altında
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