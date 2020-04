Yeterli ve dengeli beslenme bağışıklık sistemini koruyor

Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, bağışıklık sistemini korumanın yolunun yeterli ve dengeli beslenmeden geçtiğini, bu nedenle özellikle C vitaminini sürekli tüketilmesinin şart olduğunu söyledi. Diyetisyen Gültaç Dayı, salgınlara karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce vücudun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için birincil kuralın yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirtti. Her öğünde mutlaka mevsimine göre salata tüketmek gerektiğini söyleyen Gültaç Dayı, günde üç veya dört porsiyon meyve tüketiminin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde yarar sağladığını ifade etti. Bunların yanı sıra sindirim ve boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde işlevini gerçekleştirebilmesi için günde 2,5 litre su tüketimine de dikkat çeken Gültaç Dayı, bağışıklık sistemi denince akla ilk gelenin vitaminin C olduğunu kaydetti. Diyetisyen Gültaç Dayı, "Bu yüzden, C vitaminin kaynağı olan portakal, limon, mandalina, kivi, greyfurt gibi besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için antioksidan içeriği yüksek besinler tüketin. Nar, yeşil çay, havuç, sarımsak gibi besinler antioksidandan zengin besinlerdir" dedi.