Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelesini ilçe genelinde kesintisiz şekilde sürdürüyor. Koronavirüs salgını ile mücadele etmek amacıyla 150 kişiden oluşan mobil ekipler, ilçe genelinde birçok bölgeyi önce yıkadı, ardından arazözlere doldurulmuş ilaçlı su ile dezenfekte etti. Akdeniz Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan, Hal ve Şevket Sümer mahallelerini ayıran 142. Cadde üzerinde kurulan modern sabit semt pazarına çıkarma yapan ekipler, burada önce kapsamlı yıkama, ardından da dezenfektan dolu arazözler yardımıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, hizmet nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti. İlçenin farklı mahallelerinde yaşayan vatandaşlara dezenfektan dolu 50 cc'lik binlerce şişenin dağıtımı da yapılırken, ilçe genelindeki tüm çöp konteynırları da ekipler tarafından ilaçlı su ile yıkanıp arındırılıyor.