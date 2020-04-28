Bu nasıl ekmek dağıtımı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Valiliğin talimatını çiğneyerek 'Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından dağıtılması gereken ücretsiz ekmekleri kendi personeline gelişigüzel dağıttırarak koronavirüs için alınan önlemleri adeta hiçe saydı. Adana Valiliği yaptığı açıklamada, "Oluşan olumsuz görüntüler, verilen emeklere ve salgınla mücadele ruhuna zarar vermiştir" denildi.Sokağa çıkma yasağının yaşandığı 25 Nisan'da Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde hiçbir koruyucu ekipman kullanmayan belediye görevlileri, ekmek büfesi bulunmasına rağmen 3 bin adet ambalajsız ekmekleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu gruba kontrolsüz bir şekilde rastgele dağıttı. Adana Valiliği yaptığı açıklamada yaşanan bu olumsuz görüntülerin koronavirüs mücadelesi ruhuna yakışmadığını ifade etti. Açıklamada, "Toplanan vatandaşlar sosyal mesafenin olmadığı bir yoğunluk oluşturmuşlardır. Mevcut krizin yönetiminde devletimizin bütünleşik koordinasyon ilkesine aykırı hareket etmek suretiyle Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ekmek dağıtımı "Vefa Sosyal Destek Grubu" bilgisi dahilinde yapılmamıştır. Zira Vefa Sosyal Destek Grubu organizasyonlarında gerekli güvenlik önlemleri evvelinden alınmaktadır" denildi. "Vefa Sosyal Destek Grubu" sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günden itibaren gerek ekmek gerekse diğer ihtiyaçların dağıtım organizasyonlarında, salgından korunma hususunda azami hassasiyet gösterildiği belirten açıklamada şöyle denildi: "Haftalardır devletimizin ve milletimizin salgınla mücadele konusunda verdiği emekler aşikardır. Belediye gibi ilk derecede sorumlu bir kurumun halk sağlığının korunması konusunda tavizsiz tedbirler alarak hizmetlerini sunması gerekmektedir. Oluşan olumsuz görüntüler, verilen emeklere ve salgınla mücadele ruhuna zarar vermiştir."