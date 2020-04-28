Çiftçiler üretime devam ediyor

Adana'nın 2019 yılında 2 milyon 757 bin ton tarla üretimi, 1 milyon 624 bin ton meyve üretimi, 1 milyon 40 bin ton örtü altı sebze ve 1 milyon 763 bin ton açıkta sebze üretimi ile bitkisel üretim değerinde Türkiye 4'üncüsü olduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, ülkenin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte de her yıl olduğu gibi tarımsal üretimin kesintiye uğramadan aynı şekilde devam ettiğini belirtti. Bir hafta önce soğan hasadının başladığını hatırlatan Vali Demirtaş, "Soğan hasadımız devam ediyor. 1-2 hafta içerisinde patates hasadımız başlayacak. Seralarımız üretimine devam ediyor. Buğdaylarımız yeşerdi hasada hazırlanıyor. Ayçiçeği ve pamuk ekimleri başladı. Çiftçilerimiz tarlalarında, bahçelerinde, bağlarında üretime devam ediyor. Kurulan yeni seralarımızda muz dikimleri yapılıyor. Meyve bahçelerimizde bitki besleme, bakım işleri yapılıyor" dedi. Adana'da üretimin sorunsuz devam etmesi için iş birliği içinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Vali Demirtaş, "Hallerimiz açık, ürünlerimiz ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilerimiz sahada Türkiye için üretiyor, bizler de onların bu süreci en iyi ve sorunsuz bir şekilde yürütmeleri için yanlarındayız. Hayvancılık faaliyetlerimiz de sorunsuz devam ediyor. Veteriner hekimlerimiz sahada hafta sonu dahil hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında aşılamalarını, kontrollerini yapıyorlar" diye konuştu.