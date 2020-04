Erik üreticinin yüzünü güldürüyor

Mut ilçesinde ilk çıktığında kilosu 250 TL'den alıcı bulan turfanda erik 2 ila 8 lira arasındaki fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Fiyatlardan memnun olan üreticiler, "Kaliteli erik üretiminin ödülünü her yıl fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur. Kaliteli ürünlerimizden dolayı emeğimizin karşılığını alırız" dediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, ilçe genelinde 14 bin dekar alanda 21 bin ton erik rekoltesi beklediklerini belirtti. İlk çıktığında kilosu 250 lira olan can ve papaz eriğinin kilosunun kalitesine göre 2 ila 8 lira arasında satıldığını belirten Acar, "Mut'ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.