Hayvan yetiştiricilerine destek sürüyor

Şahinbey Belediyesi, 243 hayvan yetiştiricisine vermiş olduğu 2 bin 751 küçük ve büyükbaş hayvanın veteriner kontrollerini yaptırıyor. Şahinbey Belediyesi, imkanı olmayan 243 aileye hibe ile vermiş olduğu küçük ve büyükbaş hayvanların sağlık kontrolünü Tarım İl Müdürlüğü hekimi Güney Cesur yapıyor. Tek tek tüm köylere giden veteriner hekim, hayvanların sağlık kontrolünü yapıp hayvan yetiştiricilerine hayvanların bakımları ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Veteriner Hekim Güray Cesur, hayvanların son derece sağlıklı olduğunu belirterek "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu hayvanlar ve yemler için minnettarız. Hayvanların seçim aşamasından, nakliyesinden ve vatandaşların evlerine getirilişine kadarki tüm aşamalarda görev almaktan son derece mutluyuz. İnsanlarımıza destek olabiliyorsak bizler için büyük mutluluk" dedi.