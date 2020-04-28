İhtiyaç sahibi bütün insanlarımıza ulaşacağız

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bileşeni olan Akdeniz Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıtan ve kriz masasına gelen talepleri yerine getirerek, Başkan Gültak'ın talimatı ile bu kez de Ramazan ayının ilk gününden itibaren, sokağa çıkma yasağından etkilenen vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdı. Akdeniz Belediyesi bu kapsamda, Mersin Valiliği himayesinde ve Akdeniz Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu adına, gün içerisinde 20 bin ramazan pidesini zabıta ekipleri tarafından teslim alınarak 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkma kısıtlaması olan insanlara ulaştırdı. Sokağa çıkma yasağı süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için, belediye olarak tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir üyesi olarak, Ramazan pideleri ve erzak kolilerinin dağıtımının devam edeceğini söyledi. Başkan Gültak, "Maalesef dünyada her gün yüzlerce insan salgın nedeniyle yaşamını yitirmekte, binlerce kişi de enfekte olmaktadır. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim, mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Hiç kimse endişe etmesin, Akdeniz Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi bütün insanlarımıza ulaşacağız" dedi.