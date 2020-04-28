Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarıya çıkan şırdancılara koşup, sahuru şırdan dolmasıyla yaptı. 4 gün boyunca evlerinde kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla kendilerini dışarıya attı. Kentin bazı ana caddelerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Gece yarısı da kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, hava alıp, yürüyüş yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasından dolayı bazı Adanalılar ise geleneği bozmadı, soluğu şırdancılarda aldı. Kimi vatandaşlar, şırdanlarını ayak üstü yerken, kimi vatandaşlar ise paket yaptırıp, eve götürmeyi tercih etti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yapılacak en iyi şeyi yaptıklarını belirten Osman Aydoğan, "Şırdana geldik. Açtık zaten. 4 günlük açlığı inşallah şırdanla bitireceğiz. Sahuru şırdanla yaptık. Bundan sonra yemek yok. Herhalde 5 tane şırdan yedim" derken, şırdancı Mesut Erdoğan ise, "Adana'nın vazgeçilmez yöresel lezzeti şırdanın değerini bir kez daha gördük. Saat 00.00'dan sonra gelen müşterilerimize hizmete devam ettik" diye konuştu.