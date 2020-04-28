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Koronavirüs mücadelesini heykel ile anlattı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Koronavirüs mücadelesini heykel ile anlattı
DÜNYA genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte resim, seramik, baskı resim sanatçılarının yanı sıra salgın ile mücadeleye heykel sanatçıları da destek vermeye devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre heykel sanatçısı Bagdat Sarsen heykelin iki bölümden oluştuğunu bunları kapalı oturma figürü ve damalı kaide olarak belirtti. Sanatçı bu kompozisyonun insanlar için alanı sınırlama (karantina) ile ilgili zorlukları ve içinde bulunduğumuz salgın sürecinin kötü bir rüya içinde olduğunu, bu nedenle, figür başını yukarı doğru kaldırıyor ve kötü rüyanın bitmesi için Allah'a dua ediyor. Sanatçı Sarsen eser hakkında ayrıca, "Kaidenin kare şekli, oturan kişinin açısal şeklinde tekrarlanıyor. Plastik stilizasyon ve seçilen parlak oranlar ise genel umudu taşımakta" İfadelerini kullandı.
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