Melih ABİ: Kaldırımı bırakın engelli yolunu kapatmış

Kaldırıma park edenler.Kaldırım işgalcileri.Engelli yolunu işgal edenler de furyaya katıldı.Bunun gibi fotoğrafları Adana'nın birçok yerinde görmek mümkün maalesef.Bunlara kafadan engelli diyorum.Eğer öyle olmasalardı yayaların kullandığı kaldırıma araçlarını park etmezlerdi.Hele hele fotoğraftaki gibi hiç park etmezlerdi.Kaldırımı bir kenara bırakın, engelli yolunu da kapatmışlar.Şimdi siz engelli olsanız tam bu aracın olduğu yere geldiğinizde nasıl geçeceksiniz?Aracın üzerinden atlama şansınız yok!Sevgili trafik ekipleri böyle araç gördüğünüz de çekiciyi çağırın kaldırın o aracı oradan!Bakın bakalım bir daha öyle park ediyorlar mı?Yayanın yolunu gasp edenlere de iki çift lafımız var.Yaya yola indiği zaman kıyameti koparıyorsunuz.Ama siz yayanın geçme hakkı olan kaldırıma aracınızı park ediyorsunuz.Yayalar da sizin yedi ceddinize rahmet okuyor!