Motivasyon çok önemli

korona virüsü yenen 84. hasta alkışlarla taburcu oldu. Tüm ailesiyle birlikte yakalandığı hastalığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek sağlığına kavuşan ve çalışanların alkışları arasında uğurlanan Meryem "Tedaviyi kolaylaştıran en iyi şey sabır ve motivasyon" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep'te koronavirüs tedavi gören 84. hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Vali Gül, paylaşımında şunları dile getirdi: Gaziantep'te Covid-19 tedavisi görüp iyileşen 84. kardeşimizi taburcu ettik. Ailelerinden uzakta gece gündüz salgınla mücadelenin içerisinde olan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.Tedavi gördüğü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinden sağlık görevlilerinin alkışları arasında ayrılan ve tüm ailesinin virüse yakalandığını söyleyen Meryem isimli hasta da "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bize çok iyi baktılar. Ailemde herkesi testi pozitif çıktı. Tedavi sürecinde hastalara sabır ve motivasyon öneriyorum, en iyi gelen şey bu. Bize burada çok iyi baktılar. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.