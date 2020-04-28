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Polisin silahı kazara ateş aldı, Suriyeli genç öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Polisin silahı kazara ateş aldı, Suriyeli genç öldü
ADANA'DA "Dur" ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli Ali El Hemdan (19), polisin silahının kazara ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi. Polisin uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan sokak aralarına kaçmaya başladı. Şüphelinin "Dun" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis memuru tabancayla havaya bir el uyarı ateşi açtı. Polisin, indirdiği silahının kazara ikinci kez ateş alması sonucu Ali El Hemdan göğsünden yaralandı. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
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Polisin silahı kazara ateş aldı, Suriyeli genç öldü
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