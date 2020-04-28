Sahte komisere ev hapsi cezası

, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp çarşı ve mahalle bekçisine sahte polis kimliği gösterince gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verildi. Merkez Çukurova ilçesinde, önceki gece bekçiler tarafından durdurulan bir otomobilde bulunan ve sahte polis kimliği göstererek kendisini "komiser" olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan H.M'nin işlemleri tamamlandı. Sevk edildiği adliyede savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıya ev hapsi cezası verildi. Ayrıca, zanlı ve aynı araçta yakalandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan arkadaşı İ.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.